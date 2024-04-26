إتحاد جدة يكشف تفاصيل إصابة بنزيما قبل مواجهة الشباب في دوري روشن

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أحمد جودة - القاهرة - كشف نادي اتحاد جدة السعودي، عن تفاصيل إصابة عدد من نجوم الفريق، بما في ذلك الثنائي الفرنسي كريم بنزيمة ونجولو كانتي، قبيل مواجهتهم المرتقبة مع الشباب في الجولة 29 من الدوري السعودي.

ويستضيف فريق اتحاد جدة، نظيره الشباب السعودي، في التاسعة مساء اليوم الجمعة، بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

تفاصيل إصابة كريم بنزيما قبل مواجهة الشباب السعودي

أعلن الإتحاد عن إصابة بنزيما في عضلة الساق اليسرى، بينما يعاني كانتي وفيليبي لويز من إصابة في الفخذ.

فيما يعاني هوساوي وحمدالله من الإنفلونزا، وذلك قبل مواجهة مهمة لاتحاد جدة أمام الهلال في نصف نهائي كأس الملك.

هذه المباراة تأتي بأهمية بالغة لفريق إتحاد جدة، الذي فقد فرصه في البطولات الأخرى وابتعد عن صدارة الدوري، وعلى الرغم من ذلك، الهلال يظل يتفوق على اتحاد جدة في جميع المباريات التي جمعتهما هذا الموسم.

وكشفت تقارير صحفية في وقت سابق عن غياب النجم الفرنسي كريم بنزيما عن صفوف الاتحاد، حيث قالت صحيفة الرياضية السعودية أن بنزيما أبلغ الجهاز الطبي بشعوره بالإصابة عقب مشاركته في مباراة فريقه ضد نظيره الحزم السعودي، والتي انتهت بفوز العميد بثلاثية مقابل هدفين.



تشكيل اتحاد جدة المتوقع أمام الشباب في دوري روشن



يدخل فريق إتحاد جدة مباراته أمام نظيره الشباب السعودي، والتي تستضيفها ملعب الجوهرة المشعة، بهدف الثلاث نقاط متسلحا بعامل الجمهور خلال تلك المواجهة الثأرية، بعد الهزيمة خلال مواجهة الدور الأول بهدف دون رد.

ومن المنتظر أن يبدأ اتحاد جدة المباراة بتشكيل يضم كلا من:

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

خط الدفاع: سعد آل موسى - أحمد حجازي - حسن كادش - فواز الصقور.

خط الوسط: صالح العمري - مد الله العليان - فرحة الشمراني - حامد الغامدي.

خط الهجوم: رومارينيو - عبد الرازق حمد الله.

ويحتل الإتحاد المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 50 نقطة، حققها الفريق من 28 مباراة حيث فاز في 15 مواجهة وتعادل في 5 مباريات وتلقي 8 هزائم.

فيما يتواجد فريق الشباب في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 35 نقطة جمعها في 28 مباراة حيث فاز في 9 وتعادل 8 وخسر 11 مواجهة.