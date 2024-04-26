عاجل.. تصريح مثير من كلوب حول صلاح

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أحمد جودة - القاهرة - أطلق الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول، تصريحًا مثيرًا حول مستوى المصري محمد صلاح والأوروجوياني داروين نونير ثنائي خط هجوم “الريدز”.

ويغيب الثنائي صلاح ونونيز، عن التسجيل في المباريات الماضية؛ الأمر الذي يعود بالسلب على نتائج ليفربول في بطولتي الدوري الأوروبي والدوري الإنجليزي.

كلوب عن تراجع مستوى صلاح ونونيز: سأكون رجلاً ثرياً

سُئل كلوب خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة ليفربول ووست هام، المقرر لها غدًا، عن مستوى صلاح ونونيز، حيث قال: “عندما لا يسجل المهاجمون فالأمر يكون صعبًا عليهم”.

وتابع: “هذه حياة المهاجم، إنه أصعب شيء في العالم بالنسبة لهم عدم التسجيل. لقد أتيحت لنا فرصاً جيدة أمام إيفرتون، ونحن في عجلة من أمرنا لإنهائها، لذا استعدوا وخلقوا فرصًا مرارًا وتكرارًا وحاولوا إنهاء الهجمات”.

وأضاف: “إذا كان هناك حل واحد لإعادة اللاعب إلى أفضل حالاته، فإن الرجل الذي يكتب هذا الكتاب سيكون ثريًا حقًا، أحاول مساعدتهم”.

وواصل: “نحن في توقيت ليس رائعًا لذلك ولم نكن رائعين، أنا آسف ولكن الآن نبدأ من جديد، لدينا أربع مباريات متبقية”.

ويحتل فريق ليفربول، المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 74 نقطة، وقد تلاشت حظوظ الريدز في الفوز باللقب بعد الخسارة الأخيرة أمام إيفرتون.