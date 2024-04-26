نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توخيل يثير الجدل بشأن مصيره مع بايرن ميونيخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق توماس توخيل مدرب نادي بايرن ميونيخ الألماني على مستقبله مع النادي البافاري خلال الفترة المقبلة وقبل مواجهة ريال مدريد الإسباني.

ويواجه فريق بايرن ميونيخ نظيره آينتراخت فرانكفورت مساء غدا السبت في إطار مباريات الجولة 31 من عمر بطولة الدوري الألماني عند تمام الساعة الرابعة والنصف بتوقيت القاهرة.

وتحدث توخيل في تصريحات صحفية له عن مستقبله مع بايرن ميونيخ قائلا:" ربما يتمنى بعض المشجعين أن أبقى، ولكنها ليست أولوية ولا ينبغي أن تكون كذلك".

وأكد:" في الأيام الأحد عشرة القادمة، كل شيء يتعلق بكرة القدم نريد جمع النقاط في الدوري الألماني والوصول إلى النهائي في دوري أبطال أوروبا، نحن في كامل تركيزنا، كل يوم له أهميته".

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية مباراة بايرن ميونيخ أمام آينتراخت فرانكفورت عصر غدا السبت في تمام الساعة الرابعة والنصف بتوقيت القاهرة.