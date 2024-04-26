نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خرج من المنافسة.. كلوب يدلي بتصريح ناري بشأن خسارة إيفرتون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدلى يورجن كلوب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي بتصريح ناري بشأن خسارة إيفرتون الماضية في البريميرليج.

ويلعب ليفربول مع نظيره وست هام يونايتد ظهر غدا السبت في تمام الساعة الثانية والنصف بتوقيت القاهرة، والثالثة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

وتحدث يورجن كلوب في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة وست هام يونايتد قائلا:" أنا متأكد من أن سباق اللقب أصبح بين السيتي وآرسنال".

وتابع مدرب ليفربول:" لم تعجبني كرة القدم التي نقدمها مؤخرًا، آمل أن أستطيع تعليم الأولاد أن يلعبوا كرة قدم جميلة مجددًا".

وابتعد ليفربول عن المنافسة على لقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم بنسبة كبيرة وذلك بسبب خسارته أمام إيفرتون بهدفين نظيفين في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي.