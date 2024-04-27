نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أهداف مباراة الاتحاد والشباب اليوم في الدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

سقط نادي الاتحاد في فخ الهزيمة أمام نظيره نادي الشباب بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي احتضنها ملعب الجوهرة في مدينة الملك عبد الله الرياضية ضمن لقاءات الجولة التاسعة والعشرين من عمر الدوري السعودي للمحترفين.

ويقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي في التقرير الآتي أهداف مُباراة الاتحاد والشباب في مشوار الدوري السعودي للمحترفين والتي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم.

أهداف مباراة الاتحاد والشباب

أحرز حبيب ديالو أولى أهداف الشباب في الدقيقة الثامنة والأربعين وبتمريرة مساعدة من يانيك كاراسو.

وشهدت الدقيقة الثامنة والخمسون هدف جديد لصالح اتحاد جدة أحرزه اللاعب عبد الرازق حمد الله ليعدل الكفة بمساعدة صالح العمري.

وعزز كارلوس أبريليو بثاني أهداف اللقاء في الدقيقة 82 من عمر المباراة ليضمن الثلاث نقاط لفريقه.

ووضع مصعب الجوير الهدف الثالث لصالح نادي الشباب في الدقيقة الأخيرة من الوقت البدل من ضائع من خلال تمريرة حاسمة قدمها له حبيب ديالو.