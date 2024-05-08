تراجع أسعار الذهب بواقع 5 جنيهات والجنيه الذهب يسجل 24680…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 8 مايو 2024 11:08 مساءً - شاهندة إبراهيم – تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلية بواقع 5 جنيهات في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء، وسجل 21 مستوى 3085 جنيها، والجنيه الذهب 24680 جنيه، بحسب المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تراجع الأوقية بالبورصة العالمية، لتسجل مستوى 2317 دولارًا، بفعل صعود الدولار وسط التوترات الجيوسياسية.

وأضاف إمبابي، أن عيار 24 سجل 3526 جنيهًا، وعيار 18 نحو 2644 جنيهًا، وعيار 14 نحو 2067 جنيهًا.

وكانت أسعار المعدن النفيس قد تراجعت خلال تعاملات أمس الثلاثاء، حيث افتتح عيار 21 التعاملات عند 3100 جنيه، واختتم التعاملات عند 3090 جنيهًا.

في المقابل ارتفعت أسعار الذهب في البورصة العالمية بقيمة 3 دولارات، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند 2325 دولار، واختتمت عند 2322 دولارًا.

وفي سياق منفصل، ظلت أسعار المعدن النفيس مدعومة بقوة الأحداث الجيوسياسية، في ظل حالة عدم اليقين بشأن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وفلسطين، حيث تتطلع إسرائيل إلى توسيع أنشطتها العسكرية إلى رفح، جنوب قطاع غزة.

وتاريخيًا تعمل التوترات الجيوسياسية على ارتفاع الطلب على الذهب، كملاذ آمن وقت الأزمات.