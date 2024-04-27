نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميدو: مصطفى شوبير يستحق أن يكون حارس منتخب مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أكد أحمد حسام ميدو نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، إن مصطفى شوبير حارس الأهلي يستحق أن يكون حارس منتخب مصر الأساسي في الفترة القادمة.

تصريحات أحمد حسام ميدو

وقال أحمد حسام ميدو خلال تصريحات تلفزيونية: معجب جدا بأداء مصطفى شوبير في المباريات الماضية، حارس مميز يمتلك شخصية قوية وإمكانيات جيدة.

وأضاف: مصطفى شوبير يستحق أن يكون حارس المنتخب الأساسي في مباراتي تصفيات المونديال القادمتين بعد المستوى المميز الذي يقدمه مع الأهلي

وتابع: حارس الأهلي تعرض لضغوط كبيرة جدا بسبب والده، ولكنه نجح في إثبات قدراته وأحقيته في التواجد بالنادي الأهلي.

وأكمل: مصطفى شوبير المفروض يكون أكبر مثال لكل الحراس في مصر في الصبر والتعامل مع الضغوطات وتطور المستوى.

