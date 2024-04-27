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أحمد جودة - القاهرة - أشاد فيصل أبو ثين، نجم الهلال السابق، بأداء فريق الفتح رغم خسارته أمام "الزعيم" بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعت الفريقين الجمعة ضمن منافسات الجولة 29 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

رغم الخسارة بثلاثية.. فيصل أبو ثين يشيد بنادي الفتح

عزز الهلال صدارته للدوري بعد أن رفع رصيده إلى 80 نقطة، مبتعدًا بفارق 12 نقطة عن النصر صاحب المركز الثاني، في حين توقف رصيد الفتح عند 40 نقطة في المركز السادس مؤقتًا.

عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، كتب أبو ثين: "ألف مبروك فوز الزعيم وتصدره الدوري، وحظ أوفر للفتح الذي قدم أداءً قويًا ومنظمًا. لو حصل الفتح على ربع الدعم الذي يحصل عليه الهلال، لكان ترتيبه الثاني بعد الهلال".

وأضاف: "مباراة صعبة في ظروف صعبة ووقت صعب، إلى جانب غيابات، ولكن الزعيم دائمًا ما يتجاوز الصعاب. هناك فجوة كبيرة في الهلال بين اللاعبين الأساسيين والاحتياطيين! أعتقد أن محمد القحطاني يستحق المزيد من الفرص مع النجوم الكبار".