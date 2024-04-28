نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سلة الأهلي إلى ربع نهائي بطولة BAL بعد الفوز على بنجي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث مباراة الأهلي أمام بنجي وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة في بطولة الدوري الأفريقي.
وتفوق الأهلي بنتيجة 91-74 على بنجي سبور بطل إفريقيا الوسطى ليتأهل لدور ربع النهائي على صدارة مجموعة النيل.
مشوار الأحمر في دور المجموعات
و بدأ مشوار المارد الأحمر بتحقيق الفوز على فريق أويلرز الأوغندي بنتيجة 99-76، في الجولة الأولى، وفي المباراة الثانية استطاع أيضا تحقيق الفوز أمام فريق أهلي بنغازي بنتيجة 98-86.
أما في الجولة الثالثة استطاع تحقيق الانتصار أمام فريق بانجي سبور بطل جمهورية إفريقيا الوسطى بنتيجة 85-79،
وتلقى النادي الأهلي خسارة وحيدة أمام فريق سيتي أويلرز الأوغندي، في المباراة الرابعة بنتيجة 82-81، وحقق الفوز على أهلي بني غازي
وأخيرا ختم المجموعات بانتصار على حساب بانجي.