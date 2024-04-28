الرياضة

سلة الأهلي إلى ربع نهائي بطولة BAL بعد الفوز على بنجي

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أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث أمام بنجي وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة في بطولة الدوري الأفريقي.

وتفوق الأهلي بنتيجة 91-74 على بنجي سبور بطل إفريقيا الوسطى ليتأهل لدور ربع النهائي على صدارة مجموعة النيل.


مشوار الأحمر في دور المجموعات

و بدأ مشوار المارد الأحمر بتحقيق الفوز على فريق أويلرز الأوغندي بنتيجة 99-76، في الجولة الأولى، وفي المباراة الثانية  استطاع أيضا تحقيق الفوز أمام فريق أهلي بنغازي بنتيجة 98-86.


أما في الجولة الثالثة  استطاع تحقيق الانتصار أمام فريق بانجي سبور بطل جمهورية إفريقيا الوسطى بنتيجة 85-79،

وتلقى النادي الأهلي  خسارة وحيدة أمام فريق سيتي أويلرز الأوغندي، في المباراة الرابعة بنتيجة  82-81، وحقق  الفوز على أهلي بني غازي

وأخيرا ختم المجموعات بانتصار على حساب بانجي.

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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