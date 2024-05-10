نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل مودرن فيوتشر أمام البنك الأهلي بدوري “نايل” في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن تامر مصطفى المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر، عن تشكيل الفريق لمواجهة فريق البنك الأهلي بالدوري المصري.

تشكيل مودرن فيوتشر أمام البنك الأهلي

وجاء التشكيل الرسمي لفريق مودرن فيوتشر على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود حمدي

خط الدفاع: محمود شعبان، محمود رزق، علي الفيل، جوناثان نجويم

خط الوسط: غنام محمد، إيموراني حساني، عمرو السيسي، محمد فاروق، علي زعزع

خط الهجوم: أحمد عاطف

ويجلس على مقاعد البدلاء: "أحمد يحيى، أحمد كباكا، محمد صادق، محمد محمود، محمد ربيعة، ايبا، خالد رضا، علي ياسر، باسم علي"

ويستضيف بعد قليل وفي تمام الساعة السابعة مساءً على ملعب ستاد القاهرة فريق مودرن فيوتشر نظيره فريق البنك الأهلي ضمن منافسات الأسبوع ال٢٢ من دوري نايل.