عاجل.. نجم الأهلي يرفض الإعارة ويطلب الرحيل نهائيًا

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أحمد جودة - القاهرة - تسبب التونسي محمد الضاوي كريستو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في أزمة داخل الفريق، ورفض مقترح إدارة النادي بشأن مستقبله.

أزمة داخل الأهلي بسبب كريستو

وأبدى كريستو، رفضه فكرة الرحيل على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، على أن يحصل على دقائق لعب والمشاركة بشكل أساسي، وعودته مرة أخرى في ظل صعوبة حصوله على فرصة بالوقت الحالي.

واقترحت إدارة النادي على اللاعب الإعارة أسوةً بالجزائري أحمد القندوسي لاعب الفريق المعار إلى صفوف سيراميكا كليوباترا، واقترب من العودة.

وطالب كريستو، إدارة النادي بمنحه الاستغناء الخاص، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، أو الموافقة على بيعه بشكل نهائي، لرغبته في عدم الاستمرار داخل النادي.

وابتعد النجم التونسي عن حسابات السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، منذ بداية الموسم قبل أن يعود للمشاركة بديلًا في مباراة الاتحاد السكندري، حيث أبدى استيائه من وضعيته داخل الفريق، ويرغب في الرحيل بشكل نهائي عقب نهاية الموسم الجاري.