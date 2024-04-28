موعد مباراة روما ونابولي في الدوري الإيطالي والقناة الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد فريق روما، لمواجهة نظيره نابولي في إطار مباريات الجولة 34 من عمر بطولة الدوري الإيطالي.

موعد مباراة روما ونابولي في الدوري الإيطالي

تُقام مباراة روما أمام نظيره نابولي مساء اليوم الأحد في بطولة الدوري الإيطالي على ملعب سان باولو.

وتبدأ أحداث المباراة مساء اليوم الأحد في تمام الساعة السابعة بتوقيت مدينتي القاهرة ومكة المكرمة.

ويحتل فريق روما المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 58 نقطة، بينما يحتل فريق نابولي المركز الثامن برصيد 49 نقطة.

وتذاع أحداث مباراة روما أمام نظيره فريق نابولي مساء اليوم الأحد في بطولة الدوري الإيطالي عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية.