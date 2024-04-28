نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك في ورطة بسبب عواد وصبحي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام، أن نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، مهدد بخسارة كل من محمد عواد ومحمد صبحي ثنائي حراس المرمى، ورحيلهما بالموسم الجديد.

الزمالك مهدد بخسارة عواد وصبحي في الموسم الجديد

تابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "تأخر النادي في تجديد عقود الثنائي وأزمة إيقاف القيد بسبب غرامة المغربي خالد بوطيب مهاجم الفريق السابق، جعل الثنائي هو من يضع شروط التجديد".

وأضاف أمير هشام: “الزمالك سيكون أزمة حقيقية حال عدم إقناع الثنائي بتجديد عقودهما”.

وواصل قائلًا: “الزمالك لن يكون قادرًا على التعاقد مع حارس جديد بسبب إيقاف القيد”.