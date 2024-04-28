نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليس النصر أو الهلال.. الكشف عن وجهة مودريتش القادمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتصدر الكرواتي لوكا مودريتش نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية بسبب الحديث عن مستقبله في الفترة المُقبلة.

وتشير العديد من التكهنات إلى اقتراب لاعب الوسط المخضرم مودريتش من ترك صفوف القلعة البيضاء من أجل تجربة جديدة في دوري روشن للمحترفين خلال موسم الانتقالات الصيفي المقبل.

وارتبط اسم مودريتش بالرحيل إلى النصر والهلال والأهلي السعودي وسط وجود مفاوضات من قبلهم من أجل الظفر بخدماته للعب معهم في الفترة المُقبلى.

موقف مودريتش من مغادرة ريال مدريد

ووفقًا للمعلومات الواردة من صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن لوكا مودريتش سيواصل لعبه داخل صفوف نادي ريال مدريد الإسباني ولن يغادره.

الجدير بالذكر أن عقد لوكا مودريتش سينتهي مع ريال مدريد في نهاية شهر يونيو المقبل ويبدو أنه سيرفع راية الريال مجددًا وسيواصل المسيرة داخل جدران البرنابيو.

