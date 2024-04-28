نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مانشستر سيتي ونوتنجهام فورست اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي ضيفًا ثقيلًا على نظيره نوتنجهام فورست مساء اليوم الأحد الموافق الثامن والعشرين من شهر أبريل الجاري، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

ويحتضن ملعب "سيتي جراوند"، هذه المواجهة الصعبة والقوية التي ستجمع بين فريقي مانشستر سيتي ونوتنجهام فورست اليوم الأحد، ضمن منافسات الأسبوع الخامس والثلاثين من البريميرليج.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد نوتنجهام فورست

تنطلق صافرة البداية لمباراة مانشستر سيتي ونوتنجهام فورست اليوم الأحد في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، السابعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد نوتنجهام فورست

يمكنكم مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضد نوتنجهام فورست مساء اليوم الأحد، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق التونسي عصام الشوالي.