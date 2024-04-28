نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المصري يتعادل سلبيا مع الداخلية بالشوط الأول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة المصري أمام الداخلية بالتعادل السلبي دون أهداف في المباراة المقامة بينهما حاليا بالجولة العشرين من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز على ملعب ستاد الجيش ببرج العرب.

تشكيل المصري ضد الداخلية

وضمت تشكيلة المصري في مواجهة الداخلية كالتالي: الأساسية كل من محمود جاد لحراسة المرمى، كريم العراقي ، باهر المحمدي ، عمرو موسى ، حسين السيد لخط الظهر، حسين فيصل، معتز زدام كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، ميدو جابر، حسن علي، فخر الدين بن يوسف كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد محمد الشامي

فيما جاءت قائمة البدلاء عصام ثروت، محمد طارق، عمرو سعداوي، محمود حمادة، ايزي ايميكا، أمادو با، غيلاس جناوي، صلاح محسن، الناشئ أحمد فؤاد.



تشكيل الداخلية في مواجهة المصري



وجاء تشكيل الداخلية كالتالي: محمد مجدي لحراسة المرمى، كريم يحيى ، معاذ الحناوي ، محمود صابر ، إيهاب سمير لخط الظهر، محمود حسونة، أدهم حامد كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، كلفين، فانوم ألفريد ، شريف دابو كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد كليتشي.

فيما ضمت قائمة البدلاء رمضان مصطفى، أحمد عماد، محمود منصور، اسلام عبد النعيم، محمد العطار، زياد طارق، يوسف تونجي، عبد الرحمن سيد، أحمد سيد غريب

ويدير هذه المباراة طاقم التحكيم المكون من محمد الغازي حكمًا للساحة ومعه كل من مصطفى عطية ومحمود حسين كمساعدين، أحمد ناصر حكمًا رابعًا، فيما تم إسناد مهمة حكم الفيديو إلى الحكم حسام عزب بمعاونة من زميله علاء صبري.

ومن المقرر أن تنقل هذه المباراة عبر شبكة قنوات تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز.

يحتل المصري البورسعيدي المركز الثاني وصافة الدوري بعدما رفع رصيده إلى 31 نقطة بعدما خاض 18 مباراة حيث فاز المصرى فى 9 مواجهات وتعادل فى 4 لقاءات وخسر 5 أخرى وسجل لاعبو المصرى 27 هدفا واستقبلت شباكهم 25 هدفا آخر.

