نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر على حساب فولفسبورج.. بايرن يعود إلى الانتصارات في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

عاد بايرن ميونخ، اليوم الأحد، إلى درب الانتصارات بالفوز على ضيفه فولفسبورغ 2-0، في إطار الجولة الـ33 من الدوري الألماني.

كان بايرن ميونخ خسر في الجولة الماضية أمام شتوتغارت 1-3.

وعلى ملعب أليانز أرينا، سجل هدفي الفوز للبايرن لاعب الوسط الكرواتي لوفرو زفوناريك (ق4) من المباراة، ولاعب الوسط ليون جوريتسكا (ق13).

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد البايرن إلى 72 نقطة في المركز الثاني، بفارق 12 نقطة عن باير ليفركوزن الذي توج رسميًا بالبطولة، بينما تجمد رصيد فولفسبورغ عند 37 نقطة في المركز 12.