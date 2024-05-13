تين هاج يدافع عن كاسيميرو بعد الخسارة أمام آرسنال في قمة الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - في تصريحاته بعد خسارة فريقه، قام إريك تين هاج، المدير الفني لمانشستر يونايتد، بتسليط الضوء على العوامل التي أثرت سلبًا على أداء الفريق وقدرته على المنافسة.

تين هاج يدافع عن كاسيميرو

أشار تين هاج إلى غياب سبعة لاعبين أساسيين من تشكيلة الفريق، مما جعل المواجهة أكثر تحديًا أمام فريق آرسنال، الذي يعد واحدًا من أبرز الفرق في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتحدث تين هاج عن الأداء الجماعي للفريق، مشيرًا إلى أن عدم وجود التركيز الكافي والقدرة على التعافي بشكل سريع جعل الأمور سهلة لفريق الخصم. وأكد على أهمية الوقوف بشكل صحيح في اللحظات الحرجة والقدرة على التعامل مع الضغوطات في المباريات.

وبالنسبة للخطأ الفردي الذي ارتكبه كاسيميرو، أشار تين هاج إلى أنه على الرغم من أدائه الجيد بشكل عام، إلا أن هذا الخطأ كان له تأثير كبير على نتيجة المباراة. وأكد على أن اللاعب يمتلك الروح الفائزة والتزامًا بالفوز، وأنه من المتوقع منه تقديم أفضل ما لديه لصالح الفريق.

واختتم تصريحاته بتأكيد على أهمية كل مباراة بالنسبة لمانشستر يونايتد، مشددًا على أنها تعتبر كل نهائي، وأن الفريق يجب أن يكون جاهزًا لتقديم أفضل أداء له والفوز في كل فرصة يحصل عليها.