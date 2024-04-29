نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعادل بين أندية مصر والمغرب.. 8 نهائيات عربية في تاريخ الكونفدرالية قبل صدام الزمالك ونهضة بركان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قمة عربية نارية ستجمع بين فريقي الزمالك ونظيره نهضة بركان المغربي، في نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية 2023 – 2024.

وتأهل الزمالك إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على دريمز الغاني بثلاثية نظيفة، فيما صعد فريق نهضة بركان المغربي على حساب اتحاد العاصمة الجزائري.

وستقام مباراة ذهاب نهائي الكونفدرالية يوم 12 مايو المقبل بالمغرب، بينما ستقام مباراة الإياب بالمغرب يوم 19 مايو.

تاريخ المواجهات العربية في نهائي الكونفدرالية

جمعت 8 نهائيات فريقين عربيين في بطولة الكونفدرالية عبر تاريخها جاءت كالآتي:

2006: توج النجم الساحلي بلقب بطولة الكونفدرالية على حساب الجيش الملكي بعد تعادلهما سلبيًا بتونس والتعادل 1-1 بالمغرب.

2007: توج الصفاقسي التونسي بلقب البطولة بعدما تفوق على المريخ السوداني بنتيجة 5 – 2 في مجموع المباراتين.

2008: تفوق فريق الصفاقسي التونسي على نظيره فريق النجم الساحلي وتوج بلقب البطولة الأفريقية.

2010: توج الفتح الرباطي المغربي بلقب بطولة الكونفدرالية بعدما تغلب على الصفاقسي 3-2 في مجموع المباراتين.

2011: فاز المغرب الفاسي بلقب البطولة بعدما تفوق على نظيره الإفريقي التونسي بركلات الترجيح 6 – 5.

2019: فاز الزمالك باللقب الأفريقي بركلات الترجيح على حساب نهضة بركان المغربي بعد تبادلهما الفوز ذهابًا وإيابًا 1-0.

2020: توج نهضة بركان بلقب البطولة على حساب فريق بيراميدز بعد الفوز في النهائي بهدف دون رد.

2021: توج الرجاء المغربي بلقب بطولة الكونفدرالية، بعد فوزه في النهائي على شبيبة القبائل بنتيجة 2-1.

تاريخ المواجهات المصرية – المغربية في الكونفدرالية

سيكون هذا النهائي الثالث بين فريق مصري وآخر مغربي في تاريخ بطولة الكونفدرالية الأفريقية، حيث سبق والتقى أندية البلديين في نسختين سابقتين فاز كل منهما باللقب مرة وحيدة.

الزمالك ونهضة بركان 2019

2019

الزمالك التقى مع نهضة بركان المغربي عام 2019 وتبادل الفريقين الفوز ذهابًا وإيابًا بهدف دون رد، وحسم الفارس الأبيض لقب البطولة بركلات الترجيح بنتيجة 5 – 3.

2020

في الموسم التالي تقابل نهضة بركان مع فريق مصري آخر وهو نادي بيراميدز في نهائي بطولة الكونفدرالية، وفاز الفريق المغربي بهدف دون رد ليتوج بلقب البطولة القارية.