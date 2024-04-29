نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة برشلونة ضد فالنسيا اليوم الثلاثاء 29-4-2024 والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يصطدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، بمواجهة قوية أمام نظيره فريق فالنسيا، مساء اليوم الإثنين الموافق 29 إبريل الجاري، وذلك في إطار منافسات عمر بطولة الدوري الإسباني في الموسم الحالي.

موعد مباراة برشلونة ضد فالنسيا في الدوري الإسباني

ومن المقرر أن تنطلق أحداث صافرة مباراة برشلونة ضد فالنسيا، في بطولة الدوري الإسباني، مساء اليوم الإثنين الموافق 29 أبريل 2024، على ملعب مونتجويك، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

حيث يحتل فريق برشلونة المركز الثالث بجدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني في الموسم الحالي برصيد 70 نقطة، بينما يتواجد فالنسيا في المركز الثامن بجدول الترتيب برصيد 47 نقطة.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد فالنسيا في الدوري الإسباني

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية؛ هي المسئولة بشكل حصري عن إذاعة مباريات بطولة الدوري الإسباني هذا الموسم، كما سيتم بث مباراة برشلونة ضد فالنسيا، عبر قناة beIN Sports 1HD، بصوت المعلق عامر الخوذيري