نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد مشاركة الأهلي والزمالك في نهائيات قارية.. مصر تكرر الإنجاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحدد أطراف النهائي في بطولتي دوري أبطال إفريقيا، والكونفدرالية وذلك بعد نهاية منافسات دور نصف النهائي.

واستطاع الأهلي المشاركة في دور النهائي بعد الفوز على مازيمبي الكونغولي بثلاثية نظيفة، وبنفس النتيجة تفوق الزمالك على حساب دريمز الغاني.

إنجاز مصري جديد

وضمنت مصر إنجاز قاري جديد، غاب لمدة 3 سنوات وتحديدا منذ عام 2020 عندما شارك الأهلي والزمالك في دوري الأبطال، وبيراميدز في نهائي كأس مصر.

ولمصر تاريخ كبير في النهائيات القارية سواء بالمسمى القديم أو الجديد، نستعرضه عبر دوت الخليج الرياضي.

١٩٨٢ تواجد الأهلي في ابطال الدوري والمقاولون في ابطال الكؤوس.

وفي عام 1983 تواجد الاهلي ابطال الدوري والمقاولون ابطال الكؤوس.

وتكرر الإنجاز في العام التالي لكن بوجود الزمالك ابطال الدوري والاهلي ابطال الكؤوس.



وفي عام 1986 تواجد الزمالك ابطال الدوري والاهلي ابطال الكؤوس

ومن جديد في التسيعينات تكرر الإنجاز بتواجد الأهلي والزمالك في عام 1993 والزمالك والمقاولون في عام 1996.