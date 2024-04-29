نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جوارديولا: سباق لقب الدوري طويل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز الضغط على المتصدر آرسنال وفاز 2-0 على نوتنغهام فورست في ملعب الأخير أمس الأحد، لكن مدربه الإسباني بيب جوارديولا قال إنه لا يزال أمام فريقه الكثير من الجهد والعمل الجاد في سعيه للفوز بلقب البطولة للمرة الرابعة على التوالي.

بفضل هدفين من يوسكو غفارديول وإرلينغ هالاند بواقع هدف في كل شوط رفع فريق غوارديولا الثاني في القائمة رصيده إلى 79 نقطة من 34 مباراة بينما يملك آرسنال 80 نقطة من 35 مباراة.



وردًا على سؤال حول فرص سيتي في التتويج باللقب هذا الموسم قال غوارديولا للصحافيين: "من السابق لأوانه طرح هذا السؤال. وجهوا لي هذا السؤال عندما نكون في قمة الترتيب قبل آخر مباراة في الموسم".

وأضاف: "لكن ومع تبقي أربع مباريات فإن الأمر يبدو أنه لا يزال علينا تسلق جبل شاهق، الأمر بيدنا.. إن تعادلنا في مباراة فلن نحرز لقب الدوري الممتاز."

وبينما تعثرت فرصة آرسنال في الفوز بلقب البطولة في الجولات القليلة الأخيرة من الموسم الماضي فإنه يحافظ على فرصته هذا الموسم وفاز 3-2 على توتنهام هوتسبير أمس الأحد.

وعن المنافس اللندني قال غوارديولا: "نحن نتمنى أن يخسر لكن لا سلطة لنا على ما يقوم به.. نعم تتبقى أربع مباريات.. لا أعتقد أنه سيخسر أي نقاط ونحن نعرف تحديدًا ما يتعين علينا القيام به".

ويلتقي مانشستر سيتي في مباراته المقبلة مع ضيفه وولفرهامبتون واندرارز السبت المقبل.

