نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرار عاجل في الأهلي قبل موقعة إياب نهائي إفريقيا أمام الترجي التونسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اتخذ مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، قرارًا بتشكيل لجنة لإدارة ملف تنظيم إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، أمام الترجي التونسي، على ستاد القاهرة الدولي، يوم 25 مايو المقبل.

ويرغب مجلس إدارة النادي الأهلي، في الخروج بالمباراة بشكل مميز يليق بسمعة الكرة المصرية، والعمل على تنظيم عملية دخول الجماهير إلى الاستاد، بالإضافة إلى تذليل كافة العقبات أمام الفريق المنافس.

ومن المقرر أن تتولى اللجنة، تنظيم كافة الأمور التنسيقية الخاصة بالمباراة من أجل إخراجها علي النحو الأمثل علي كل المستويات، على أن يكون دورها حل الأزمات قبل المباراة وبعدها.

ونجح الأهلي، في التأهل إلى نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، للمرة الخامسة على التوالي والسابعة عشر في تاريخه، بعد التفوق على مازيمبي الكونغولي بثلاثية دون رد بمجموع المباراتين.

ومن المقرر أن يلتقي الفريق نظيره الترجي الرياضي التونسي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث تقام مباراة الذهاب بتونس يوم 18 مايو المقبل.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم 25 مايو بالقاهرة، في اللقاء الذي يسعى المارد الأحمر حسمه لصالحه والتتويج باللقب القاري للمرة 12 في تاريخه.

