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أحمد جودة - القاهرة -



حدد مسئولو نادي ليفربول الإنجليزي، سعر بيع الدولي المصري محمد صلاح، للأندية الراغبة لضمه في سوق الانتقالات الصيفية المقبل.

بعد أزمته مع كلوب.. ليفربول يحدد سعر بيع صلاح

واشترط مسؤولو ليفربول حسب شبكة فوتبول إنسايدر البريطانية، الحصول على ما يتراوح بين 100 إلى 150 مليون جنيه إسترليني للموافقة على بيع صلاح خلال الفترة المقبلة.

وتابعت، مسئولي ليفربول يتوقعون الحصول على 200 مليون جنيه استرليني حال رغبة الإتحاد السعودي في الحصول على خدمات اللاعب خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت، هناك انفتاح داخل جدران الريدز على بيع صلاح خلال الفترة المقبلة، والاكتفاء بما قدمه خلال السنوات الماضية للريدز.

جدير بالذكر أن محمد صلاح دخل في مشادة كلامية مع مدربه يورجن كلوب خلال مواجهة وست هام الأخيرة، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

وهو الأمر الذي قد يعجل برحيله عن جدران الريدز بنهاية الموسم الحالي.

