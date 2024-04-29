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أحمد جودة - القاهرة - تحدث ليون جوريتسكا نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ الألماني عن مواجهة فريقه أمام ريال مدريد الإسباني في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

نجم بايرن ميونخ يتحدي ريال مدريد قبل مواجهة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

وقال غوريتسكا:"ريال مدريد قادر على تسجيل هدفين دون فرصة حقيقية للتسجيل، لديهم جودة فردية رائعة، عقلية لا تصدق. سيكون خصمًا كبيرًا".

وأضاف:"سيكون لدينا مراحل يجب أن نتحملها تمامًا كما حدث ضد أرسنال، يجب أن نكون على استعداد للمعاناة، يجب أن نكون مستعدين للعمل، البقاء على قيد الحياة في مراحل الضغط سيكون جزء مُهم. ستكون مباريات مختلفة عن مواجهة أرسنال".

واختتم تصريحاته قائلًا:"التأهل من البرنابيو سيكون شيئًا خاص بشكل واضح، هذا لا شك فيه، لدي ذكريات جيدة جدًا في ملعب سينتياغو بيرنابيو".

