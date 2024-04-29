فوز غزل المحلة وحرس الحدود وبتروجت بجولة نارية بدورى المحترفين

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أحمد جودة - القاهرة - فوز غزل المحلة وحرس الحدود وبتروجيت بجولة نارية بدورى المحترفين

أسفرت نتائج منافسات الجولة الثامنة من دورى المحترفين مرحلة الصعود للدوري الممتاز عن فوز فريق غزل المحلة بقيادة أحمد عيد عبد الملك على فريق لافيينا بقيادة أحمد صلاح بهدفين مقابل هدف.

انتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله تقدم لافيينا بهدف يوسف فهيد في الدقيقة الاولى وتعادل خالد الاخميمي للمحلة واضاف بسام وليد الهدف الثاني.



- فوز فريق بتروجيت بقيادة سيد عيد على فريق وادي دجلة بقيادة الكرواتي توليتش بثلاثية مقابل هدف انتهى الشوط الأول بهدف دون رد سجله أحمد رضا وتعادل على حسين وإدراك بتروجيت هدفين عن طريق مصطفى الجمل وكولوبينا.



- فوز فريق حرس الحدودبقيادة محمد مكي على فريق طنطا بقيادة عمرو انور بهدف دون رد سجله أحمد شديد قناوي.



- فوز فريق القناة بقيادة أحمد العجوز على فريق السكة الحديد بقيادة تامر رياض بثلاثية نظيفة انتهى الشوط الأول بتقدم فريق القناة بهدف دون رد سجله محمود البدري في الدقيقة 28 وإدراك سايكو هدفين في الشوط الثاني.



- تعادل فريق راية بقيادة محمد حليم مع فريق بروكسي بقيادة محمد حامد بهدف لمثله تقدم فريق راية بهدف محمد السيد واضاف محمد خالد هدف بروكسي.

الترتيب

1- بتروجيت 61 نقطة

2- غزل المحلة 49 نقطة

3- حرس الحدود 48 نقطة

4- لافيينا 45 نقطة

5- وادي دجلة 45 نقطة

6- طنطا 39 نقطة

7- السكة الحديد 38 نقطة

8- راية 37نقطة

9- بروكسي 37 نقطة

10- القناة 35نقطة