عاجل.. أنشيلوتي يفاجئ أخطبوط ريال مدريد

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أحمد جودة - القاهرة - يخطط كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، لمفاجأة واحد من أبرز حراس مرمى المرينجي خلال الفترة القادمة..

أنشيلوتي يخطط لمفاجأة كورتوا

غاب كورتوا عن مباريات ريال مدريد هذا الموسم بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة، والتي تعرض لها خلال الصيف الماضي.

ووفقًا لصحيفة "آس" الإسبانية، استدعى أنشيلوتي كورتوا لمباراة بايرن ميونخ التي ستقام مساء اليوم الثلاثاء في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، رغم أنه ليس ضمن التشكيلة المشاركة.

وأشارت الصحيفة إلى أن أنشيلوتي قد يدفع بكورتوا للمشاركة في مباراة قادش، المقررة يوم السبت المقبل في الدوري الإسباني. كما أن الحارس البلجيكي لديه فرصة للمشاركة في مباراة الإياب ضد بايرن ميونخ في دوري الأبطال.

وتنافس أندري لونين مع كيبا أريزابالاجا على مركز الحارس الأول في ريال مدريد خلال غياب كورتوا، حتى تمكن الأخير من تأمين مكانه في التشكيلة الأساسية للفريق الملكي.

ومن المقرر أن يلتقي ريال مدريد وبايرن ميونخ في مباراة الإياب يوم الأربعاء من الأسبوع المقبل على ملعب "سانتياجو برنابيو".