نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هداف الليجا.. ليفاندوفسكي على بعد 3 أهداف من الحلم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بتسجيله ثلاثية في فوز برشلونة على فالنسيا 4-2، رفع روبرت ليفاندوفسكي رصيده إلى 16 هدفًا في "الليجا" الإسبانية هذا الموسم، ليصبح على بعد ثلاثة أهداف فقط من متصدر قائمة هدافي المسابقة، مهاجم جيرونا أرتيم دوفبيك.

ويتقدم على مهاجم برشلونة في ترتيب هدافي دوري الدرجة الأولى الإسباني أيضًا جود بيلينغهام (ريال مدريد) وألكسندر سورلوت (فياريال)، حيث سجل كل منهما 17 هدفًا، وذلك قبل خمس جولات من نهاية "الليغا".

وسيلتقي ليفاندوفسكي ودوفبيك في ملعب مونتوليبي، يوم السبت المقبل، ضمن الرمق الأخير من المسابقة، حيث ستتاح أمام المهاجم البولندي فرصة لتقليص الفارق مع البيتشيتشي خلال زيارة ريال سوسييداد ورايو فايكانو إلى ملعب لويس كومبانيس الأولمبي، بالإضافة إلى رحلتي الفريق الكاتالوني إلى ملعب رامون سانشيز بيزخوان في إشبيلية وباور هورس ستاديوم في ألميريا.

ويعتبر "هاتريك" ليفاندوفسكي، صاحب الـ35 عامًا، ضد فالنسيا هو الثاني له مع برشلونة. وكان الأول في الموسم الماضي، في ظهوره الأول مع فريق تشافي هيرنانديز في دوري أبطال أوروبا (5-1 أمام فيكتوريا بلزن).

وفي ذلك اليوم، أصبح أيضًا أول لاعب يسجل ثلاثية في دوري أبطال أوروبا مع ثلاثة فرق مختلفة، حيث حقق ذلك سابقا مع بروسيا دورتموند وبايرن ميونخ.

وسمحت له أهدافه الثلاثة ضد "الخفافيش" بتخطي حاجز 350 هدفا كمحترف في مسابقات الدوري. وأصبح في جعبته 351 هدفًا، موزعة بين "البوندسليغا" (312) والليغا (39)، دون احتساب باقي المسابقات.

وبالإضافة إلى ذلك، وصل ليفاندوفسكي إلى 23 هدفًا مع برشلونة هذا الموسم (16 في الليغا، و3 في دوري أبطال أوروبا، و2 في كأس الملك و2 في كأس السوبر الإسباني)، بفارق 10 أهداف عن تلك التي حققها في الموسم الماضي مع برشلونة (23 في الليغا، و5 في دوري أبطال أوروبا و2 في كأس الملك، و2 في كأس السوبر الإسباني و1 في الدوري الأوروبي).

وفي ذلك الوقت، سجل ليفاندوفسكي 33 هدفًا في 46 مباراة (بمعدل 0.72 هدفا في المباراة). بينما انخفضت فعاليته التهديفية هذا الموسم إلى 0.52 هدفًا في المباراة، حيث سجل 23 هدفًا حتى الآن في 44 مباراة.