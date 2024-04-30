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أحمد جودة - القاهرة - تويتر الآن بث مباشر مباراة الهلال والاتحاد في نصف نهائي كأس الملك، ينتظر عشاق كرة القدم العربية والسعودية اللقاء بين الاتحاد والهلال، وهذه المرة سيكون التنافس بينهما لخطف بطاقة العبور نحو نهائي بطولة كأس الملك، أغلى البطولات المحلية من حيث الجائزة المالية للبطولة التي تقدر بعشرة ملايين ريال، حينما يلتقيان مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية الشهير بالجوهرة المشعة بمدينة جدة.

لم يشهد موسم رياضي مثل هذه المواجهات التنافسية بين الفريقين وإن كانت تميل لكفة واحدة، وهي انتصار «الهلال»، إلا أن التنافس كان حاضرًا في البطولات كافة.

مباراة الهلال والاتحاد مباشر اليوم

موعد مباراة الهلال والاتحاد مباشر اليوم القنوات الناقلة لمباراة الهلال والاتحاد في التاسعة مساء اليوم بتوقيت السعودية ومصر، سيكون موعد مباراة الهلال ضد الاتحاد مباشر اليوم. SSC1 السعودية هي الناقلة لمباراة الهلال ضد الاتحاد

تاريخ مواجهات الهلال والاتحاد هذا الموسم



التقى الهلال والاتحاد في ست مناسبات هذا الموسم، ونجح بتحقيق الفوز فيها كاملة دون أن ينجح الاتحاد في خطف أي انتصار أو حتى تعادل.



كانت البداية للفريقين في دور ربع نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، وانتصر الأزرق العاصمي بنتيجة 3- 1، قبل أن ينتصر في مواجهتي الدوري السعودي للمحترفين ذهابًا بنتيجة 4- 3 وإيابًا بنتيجة 3- 1.

استمرت اللقاءات على صعيد بطولة دوري أبطال آسيا حينما التقيا في دور ربع النهائي، وكسب الهلال مواجهة الذهاب التي جمعت بينهما في ملعب المملكة أرينا بالعاصمة الرياض بنتيجة 2- 0 قبل أن يكرر النتيجة ذاتها في موقعة الإياب التي جمعت بينهما في مدينة جدة.



القنوات الناقلة لمباراة الهلال والاتحاد



في التاسعة مساء اليوم بتوقيت السعودية ومصر، سيكون موعد مباراة الهلال ضد الاتحاد مباشر اليوم. SSC1 السعودية هي الناقلة لمباراة الهلال ضد الاتحاد

ينتعش الاتحاد باستعادة نجوم الفريق بعد فراغ مشاركتهم مع المنتخب السعودي الأولمبي الذي ودّع بطولة كأس آسيا تحت 23 سنة؛ إذ تنتعش صفوف الفريق بفيصل الغامدي وأحمد الغامدي، وكذلك زكريا هوساوي وعوض الناشري ومروان الصحفي.

عودة الخماسي الأولمبي سيمنح الأرجنتيني جاياردو، المدير الفني للفريق، مزيدًا من الخيارات الذي عانى في الفترة الأخيرة نقص خياراته بتكرار الإصابات بين لاعبي الفريق.

في المقابل، سيواصل الاتحاد افتقاده لخدمات النجم الفرنسي كريم بنزيمة مجددًا في كلاسيكو الهلال، في الوقت الذي سيكون فيه المغربي عبدالرزاق حمد الله بأتم جاهزية بعد أن تواجد على مقاعد البدلاء في الجولة الماضية لمرضه بالإنفلونزا ومشاركته في الشوط الثاني.

سيعمل صاحب الأرض (فريق الاتحاد) على تحقيق الفوز من أجل بلوغ المباراة النهائية والعمل على الخروج بلقب في موسمه الحالي، وهذا اللقب في حال حققه الاتحاد سيمنح الفريق المشاركة في كأس السوبر السعودي بنسخته الجديدة، وكذلك مشاركة آسيوية.