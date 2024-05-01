نتيجة وملخص أهداف مباراة بايرن ميونخ ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - انتهت منذ قليل أحداث مباراة بايرن ميونخ وريال مدريد بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الثلاثاء على ملعب "أليانز أرينا" في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

أهداف مباراة بايرن ميونخ ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

سجل فينيسيوس جونيور أول أهداف اللقاء لصالح ريال مدريد في الدقيقة 23، بعد تمريرة بينية رائعة من توني كروس إلى زميله فينيسيوس الذي سدد كرة أرضية من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وتعادل ليروي ساني لصالح بايرن ميونخ في الدقيقة 53، بعد تمريرة من لايمر إلى ساني الذي استقبلها بقدمه اليمنى وتوغل بالكرة من جهة اليمين إلى داخل منطقة الجزاء ثم سدد الأخير تسديدة قوية، سكنت الشباك على يسار الحارس أندري لونين.

وأضاف هاري كين الهدف الثاني لصالح العملاق البافاري في الدقيقة 57 عن طريق ركلة جزاء، تحصل عليها جمال موسيالا، نفذها كين بتسديدة أرضية، سكنت الشباك على يمين الحارس أندري لونين.

وأحرز فينيسيوس جونيور الهدف الثاني والتعادل لصالح ريال مدريد في الدقيقة 83 عن طريق ركلة جزاء، نفذها فينيسيوس بتسديدة قوية، سكنت الشباك على يسار الحارس مانويل نوير.