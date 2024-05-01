نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. المصري يستأنف تدريباته استعداداً لمواجهة طلائع الجيش بالدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري تدريباته الجماعية، اليوم الأربعاء، على ملعب ستاد الكلية الحربية، استعدادًا لمواجهة نظيره طلائع الجيش بالجولة الحادية والعشرين بالدوري الممتاز.

المصري يبدأ تحضيراته لمواجهة طلائع الجيش

قرر علي ماهر المدير الفني للنادي المصري، منح لاعبيه راح سلبية لمدة يومين عقب نهاية مباراة فريقه أمام الداخلية والتي انتهت بفوز الفريق البورسعيدي بهدف مقابل لاشئ بالدوري الممتاز.

وتنطلق صافرة هذه المباراة في السابعة مساء يوم الإثنين المقبل، على ملعب ستاد الجيش ببرج العرب.

ومن المقرر أن تنقل هذه المباراة عبر شبكة قنوات تايم سبورتس الناقل الرسمي والحصري لجميع مباريات الدوري الممتاز.