نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة بيراميدز وإنبي بالدوري المصري والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز لمواجهة نظيره فريق إنبي بالجولة العشرين من منافسات الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة بيراميدز وإنبي

وتنطلق هذه المباراة في السابعة من مساء غدا الأربعاء، علي استاد بتروسبورت بدوري نايل.

القنوات الناقلة لمباراة إنبي ضد بيراميدز

ومن المقرر أن تنقل هذه المباراة عبر شبكة قنوات نايم سبورتس الناقل الرسمي والحصري لجميع مباريات الدوري المصري الممتاز.

ويتصدر فريق بيراميدز قمة جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 35 نقطة بعد أن خاض 16 مباراة وسجل لاعبوه 25 هدفًا واستقبلت شباك الفريق السماوي 12 هدفا.

ويحتل فريق إنبى المركز الرابع في ترتيب جدول الدورى برصيد 29 نقطة بعد أن خاض 19 مباراة فاز في 8 مواجهات وتعادل في 5 لقاءات وخسر 6 وسجل لاعبوه 21 هدفًا واستقبلت شباك الفريق البترولى 17 هدفا.