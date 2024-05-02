عاجل.. بوتشيتينو يعلن تشكيل تشيلسي الرسمي أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني لنادي تشيلسي، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة توتنهام في المباراة التي ستقام مساء اليوم الخميس على ملعب "ستامفورد بريدج" معقل البلوز، ضمن منافسات الجولة الـ26 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2023-2024.

وتبدأ أحداث مباراة تشيلسي وتوتنهام في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مصر والسعودية، العاشرة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات، السادسة والنصف مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

تشكيل تشيلسي الرسمي لمواجهة توتنهام في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: دوردي بيتروفيتش

خط الدفاع: ألفي جيلشريست، تريفوه تشالوباه، بينوا بادياشيلي، مارك كوكورييا

خط الوسط: مويسيس كايسيدو، كونور جالاجير، نوني مادويكي

خط الهجوم: نيكولاس جاكسون، ميخايلو مودريك، كول بالمر

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي

يمكنكم مشاهدة مباراة تشيلسي ضد توتنهام مساء اليوم الخميس، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 2HD، بتعليق المعلق المصري علي محمد علي.