عاجل.. تشكيل توتنهام الرسمي أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن بوستيكوجلو، المدير الفني لنادي توتنهام، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة تشيلسي في اللقاء الذي سيجمع الفريقين مساء اليوم الخميس على ملعب "ستامفورد بريدج"، ضمن منافسات الأسبوع السادس والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة توتنهام هوتسبير وتشيلسي في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، العاشرة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل توتنهام الرسمي لمواجهة تشيلسي في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: فيكاريو

خط الدفاع: بيدرو بورو، كريستيان روميرو، فان دي فين، إيمرسون رويال

خط الوسط: بابي سار، يفيس بيسوما، جونسون

خط الهجوم: هيونج مين سون، ريتشارليسون، ديان كولوسيفسكي

القنوات الناقلة لمباراة توتنهام ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي

تذاع مباراة توتنهام ضد تشيلسي مساء اليوم الخميس، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 2HD، بتعليق المعلق المصري علي محمد علي.