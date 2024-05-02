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أحمد جودة - القاهرة - حصد أحمد حمدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جائزة أفضل لاعب في مباراة البنك الأهلي التي أقيمت مساء اليوم على ستاد القاهرة الدولي في مسابقة الدوري الممتاز.

أحمد حمدي يفوز بجائزة أفضل لاعب في مباراة الزمالك والبنك الأهلي

وتسلم اللاعب الجائزة من مراقب المباراة في أرضية الملعب، فور انتهاء اللقاء.

وفاز فريق الزمالك على البنك الأهلي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي في الجولة العشرين لمسابقة الدوري، ليرفع الأبيض رصيده إلى 24 نقطة.

