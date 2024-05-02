نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة حول مفاوضات بايرن ميونخ مع زيدان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف تقرير صحفية، موقف بايرن ميونخ الألماني من فكرة التعاقد مع الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد السابق، لقيادة الفريق “البافاري” في الموسم المقبل.

بايرن ميونخ لم يفاوض زيدان لسببين

ذكرت صحيفة “بيلد” الألمانية الموثوقة أن زين الدين زيدان تم ربط اسمه كثيرًا بنادي بايرن ميونخ ولكن لم يكن هناك اتصال مباشر حتى اللحظة الأخيرة.

وأشارت الصحيفة الألمانية إلى أن زيدان لديه خبرة في العمل مع أندية كبيرة مثل ريال مدريد، ولكن هناك شكوك حول اللغة حيث لا يتحدث الألمانية ولا يجيد الإنجليزية بشكل جيد.

وأضافت أن إدارة بايرن ميونخ لا تنظر إلى زيدان على أنه ثعلب تكتيكي أو شخص يريد إحداث تغيير.

جدير بالذكر أن زين الدين زيدان قد صرح في وقتٍ سابق، مؤكدًا رغبته في العودة للتدريب بعد فترة راحة وابتعاد طويلة منذ رحيله عن ريال مدريد.