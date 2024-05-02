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أحمد جودة - القاهرة - قال البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إن مباراة البنك الأهلي اليوم كانت صعبة مثل باقي مباريات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

جوميز يكشف سبب عدم البدء بمهاجم صريح أمام البنك الأهلي

وأضاف المدير الفني في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: " المنافس بدأ المباراة بشكل مختلف عن طريقتهم المعتادة، وكانوا يرغبون في إفساد طريقة لعب الزمالك من خلال الضغط واللعب في المساحات".

وتابع: " أعلم أنكم ستألونني عن عدم اللعب بمهاجم صريح من البداية، ولكن بعض الإصابات كان لها دور في شكل الفريق، وأنا سعيد اليوم من اللاعبين بعدما نجحوا في الفوز وحصد الثلاث نقاط".

وفيما يخص مشاركة محمد عاطف في لقاء اليوم قال جوميز:" محمد عاطف كان له دور معيين، وعندما شارك حدث تبادل في الأدوار ".

