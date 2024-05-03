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أحمد جودة - القاهرة -



قال إبراهيم سعيد نجم كرة القدم المصرية السابق أن مصطفى شوبير هو الأحق بحراسة مرمي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال الفترة المقبلة، وأنه من يستحق التواجد بشكل أساسي خلال نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي وفى مباريات مسابقة الدوري.

إبراهيم سعيد: مصطفى شوبير لا بد أن يكون أساسي فى تشكيل الأهلي علي حساب الشناوي وإذا حدث عكس ذلك سيكون " ظلم "

وقال إبراهيم سعيد فى تصريحات عبر برنامج بلس 90:" مصطفى شوبير يقدم مباريات مميزة مع الأهلي هذا الموسم ويستحق التواجد بشكل أساسي على حساب محمد الشناوي، وحتي إذا أخطأ شوبير خلال المرحلة المقبلة لا بد أن يتم الدفع به وهذه هي كرة القدم.

وأضاف:" لا بد علي محمد الشناوي أن يدعم مصطفى شوبير لأنه يستحق ذلك وستكون فارقة معه بشكل جيد جدا.

وأتم:" إذا قام مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فى الدفع بـ الشناوي علي حساب مصطفى شوبير سيكون قرار ظالم.

