نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل يرحل صلاح عن ليفربول؟.. رد غير متوقع من كلوب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رد الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول، على سؤال حول إمكانية رحيل المصري محمد صلاح عن صفوف “الريدز” في نهاية منافسات الموسم الرياضي الجاري.

كلوب: مستقبل صلاح ليس موضوعي

صرح كلوب في تصريحات إعلامية، اليوم الجمعة، أنه غير مسؤول عن تحديد مستقبل محمد صلاح مع ليفربول، خاصةً مع اقترابهرحيله عن قيادة “الريدز” بنهاية الموسم.

وقال كلوب، تعليقًا على سؤال حول مستقبل صلاح مع حرص ليفربول على الاحتفاظ به: "لم يعد هذا موضوعي بعد الآن".

وأضاف كلوب: "لا أعتقد أنني يجب أن أتحدث عن ذلك، الآخرون سيقررون ذلك، وخاصة صلاح، فهذه القرارات سيتخذها أشخاص آخرون".

ويرتبط محمد صلاح، بعقدٍ ساري مع ليفربول حتى نهاية الموسم المقبل، صيف 2025، ولكن هناك شكوك حول استمرار اللاعب بقميص الفريق الإنجليزي في ظل اهتمام اتحاد جدة بضمه.

جدير بالذكر أن نادي ليفربول قد رفض عرضًا ضخمًا من اتحاد جدة يزيد عن 100 مليون يورو لضم محمد صلاح في فترة انتقالات الصيف الماضي، لصعوبة الحصول على بديل مناسب له بسبب ضيق الوقت.