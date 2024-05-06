نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل نابولي المتوقع ضد أودينيزي في الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي نظيره فريق أودينيزي مساء اليوم الإثنين في الجولة 35 من عمر بطولة الدوري الإيطالي.

وتقام المباراة على ملعب فريق أودينيزي مساء اليوم الإثنين في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة، والحادية عشر إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة.

ويتواجد نابولي في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 50 نقطة، فيما يتواجد أودينيزي في المركز الثامن عشر برصيد 29 نقطة.

ومن المتوقع أن يدخل الجهاز الفني لفريق نابولي هذه المباراة بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: ميريت.

خط الدفاع: أوليفيرا، خوان جيسوس، أمير رحماني، جيانلوي.

خط الوسط: كاجوستي، لوبوتكا، أنجوسيا.

خط الهجوم: كفاراتسخيليا، أوسيمين، بوليتانو.