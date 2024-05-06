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أحمد جودة - القاهرة - منافسة قوية للحصول على بطاقتي التأهل بين المحلة والحرس ولافيينا ودجلة

تنطلق في الرابعة والنصف من عصر الثلاثاء المقبل، مباراة وحيدة في إفتتاح الجولة التاسعة والأخيرة من المرحلة الثانية «مرحلة الصعود»، بدوري المحترفين.



يوم الثلاثاء 7 مايو



1- السكة الحديد مع بتروجت

على ستاد السكة الحديد يلتقي فريق السكة الحديد صاحب المركز السابع بقيادة تامر رياض برصيد 38 نقطة مع فريق

بتروجيت متصدر المجموعة بقيادة سيد عيد برصيد 61 نقطة.

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة الدور الأول.

وتختتم الجوله يوم الأربعاء 8 مايو



1-بروكسي مع غزل المحلة



على ملعب نادي بروكسي يصطدم فريق غزل المحلة وصيف المجموعة بقيادة احمد عيد عبد الملك برصيد 49 نقطة بفريق بروكسي صاحب المركز التاسع بقيادة محمد حامد برصيد 37 نقطة.



وحسم التعادل الإيجابي بهدفين لكلا منهم نتيجة الدور الأول.



2-حرس الحدود مع القناة



يشهد جهاز الرياضي العسكري لقاء صعب بين فريق حرس الحدود صاحب المركز الثالث بقيادة محمد مكي برصيد 48 نقطة مع فريق القناة متذيل المجموعة بقياده أحمد العجوز برصيد 35 نقطة.



وحسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة الدور الأول.



3-لافيينا مع طنطا



يستضيف ملعب الاسيوطي سبورت لقاء بين فريق لافيينا صاحب المركز الرابع بقيادة احمد صلاح برصيد 45 نقطة مع فريق طنطا صاحب المركز السادس بقيادة عمرو انور برصيد 39 نقطة.



وحسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة الدور الأول.



4-وادي دجلة مع راية



على ستاد السلام يلعب فريق وادي دجلة صاحب المركز الخامس بقيادة الكرواتي توليتش برصيد 45 نقطة مع فريق

راية صاحب المركز الثامن بقيادة محمد حليم برصيد 37 نقطة.



وحسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة الدور الأول.





فرص الصعود إلى الدوري الممتاز:

1- في حالة تساوي غزل المحلة مع حرس الحدود في النقطة 49 «خسارة الغزل وتعادل الحرس» يصعد غزل المحلة ثانيًا بفارق الأهداف عن حرس الحدود الثالث إلا لو خسر غزل المحلة بفارق 3 أهداف يصبح الحرس ثانيًا والغزل ثالثًا.

2- في حالة تساوى حرس الحدود مع لافيينا عند النقطة 48 «خسارة الحرس وفوز لافيينا»، يصعد لافيينا ثالثًا بفارق الأهداف.

3- في حالة تساوي حرس الحدود مع وادي دجلة عند النقطة 48 «خسارة الحرس وفوز دجلة» يصعد وادي دجلة بفضل فارق الأهداف.

4- في حالة تساوى حرس الحدود مع لافيينا ووادي دجلة عند النقطة 48 «خسارة الحرس مع فوز وادي دجلة ولافيينا»، يتم عمل جدول ثلاثي للمواجهات بينهم ليصبح الترتيب لافيينا ثالثًا برصيد 4 نقاط، حرس الحدود رابعًا نقطتان، وادي دجلة خامسًا بنقطة واحدة ويتأهل لافيينا.

5- في حالة تعادل حرس الحدود يرفع رصيده إلى 49 نقطة ويخرج لافيينا ووادي دجلة من الحسابات حتى لو حقق كل منهم الفوز في مباراته الأخيرة.

الترتيب

1- بتروجت 61 نقطة

2- غزل المحلة 49 نقطة

3- حرس الحدود 48 نقطة

4- لافيينا 45 نقطة

5- وادي دجلة 45 نقطة

6- طنطا 39 نقطة

7- السكة الحديد 38 نقطة

8- راية 37نقطة

9- بروكسي 37 نقطة

10- القناة 35نقطة