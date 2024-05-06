نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسالة نارية من أبوتريكة إلى محمد صلاح (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص محمد أبو تريكة نجم منتخب مصر والنادي الأهلي السابق ومحلل قنوات بي إن سبورت القطرية، على توجيه رسالة قوية إلى نجم الفراعنة محمد صلاح، الذي أصبح أحد أساطير نادي ليفربول الإنجليزي في المواسم الماضية.

وحققت كتيبة يورجن كلوب فوزا كبيرا أمام منافسه توتنهام هوتسبير، بأربعة أهداف مقابل هدفين، في الدوري الإنجليزي الممتاز 2023-2024.

- رسالة من أبوتريكة لمحمد صلاح

وأكد تريكه عبر شاشة بي إن سبورت:" كلوب كان يستحق وداع أفضل من ذلك ونتائج ليفربول في نهاية الدوري كانت مفاجئة لي خاصة وأن المدرب واللاعبين يمتلكون خبرات كبيرة ولكن إضاعة الفرص كانت أفة الفريق مؤخرا".

وتابع:" ليفربول نصف مبارياته هذا الموسم يكوم متأخر في النتيجة وهذا شئ متعب بدنيا".

وواصل:" الناس تقارن محمد صلاح بنفسه ولكن بالأرقام هو نجم الفريق ومقارنته بالمواسم الماضية تثبت نجاحه".

وأشار:" اللاعب بعد سن الثلاثين لا بد أن يأخذ بعض الوقت للتعود على التغيرات وهذه الفترة تكون مهمة للاعبين والمدرب وصلاح غير معتاد على كثرة الإصابات هذه هي التغييرات، ولا بد من المدرب والمنظومة مساعدته".

