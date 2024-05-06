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أحمد جودة - القاهرة - أعلن اليوم الأثنين نادي بايرن ميونيخ عن قميصه للموسم الجديد 2024-2025 والمقدم من شركة أديداس.

وصدر نادي بايرن ميونخ في بيانه كالتالي: "طور نادي بايرن ميونخ وأديداس طقما خاصا يعكس نبض القلب والعاطفة التي توحد اللاعبين على أرض الملعب مع المشجعين في المدرجات".

وأكمل البيان "لأول مرة في تاريخ النادي، يتميز التصميم بثلاثة درجات مختلفة من اللون الأحمر، تمثل الهوية والعاطفة ودراما اللعبة".

بايرن ميونخ يعلن عن قميصه للموسم الجديد

واختتم "لقد كان اللون الأحمر أكثر من مجرد لون لنادي بايرن ميونيخ لأكثر من 100 عام".



ويرتدي فريق بايرن ميونخ قميصه الجديد في مباراته الأخيرة الذي تقام على أرضه هذا الموسم بالدوري الألماني أمام فولفسبورج.

