نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

استقر إريك تين هاج، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد، على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة كريستال بالاس.

ويواجه مانشستر يونايتد، نظيره كريستال بالاس، مساء اليوم الإثنين، في إطار منافسات الجولة السادسة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتنطلق صافرة بداية مباراة مانشستر يونايتد أمام نظيره كريستال بالاس، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت أبوظبي.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 54 نقطة، بينما يأتي كريستال بالاس في المركز الرابع عشر برصيد 40 نقطة.

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

ومن المتوقع أن يدخل مانشستر يونايتد المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: ديوجو دالوت، جوني غيفانز، آرون وان بيساكا.

وسط الملعب: سكوت ماكتوميناي، كاسيميرو، كوبي ماينو، برونو فيرنانديز.

خط الهجوم: أليخاندرو جارناتشو، راسموس هويلاند، ماركوس راشفورد.