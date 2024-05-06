نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمر مرموش على رادار عملاق إنجلترا "ليس ليفربول" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تستهدف إحدى أندية بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز التعاقد مع الدولي المصري عمر مرموش لاعب نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأكدت صحيفة ذا صن البريطانية أن نادي توتنهام هوتسبير أبدى رغبته القوية في ضم عمر مرموش في الميركاتو الصيفي القادم.

وتابعت الصحيفة أن مسئولو النادي الإنجليزي يريدون ضم عمر مرموش بقوة في الميركاتو الصيفي بعد إعجابهم بإمكانياته وسيدخلون في مفاوضات مع فرانكفورت لضمه.

وذكرت أن مسئولو نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني طلبوا الحصول على 50 مليون يورو لبيع الدولي المصري عمر مرموش.

وخاض مرموش مع نادي آينتراخت فرانكفورت هذا الموسم في الدوري الألماني 27 مباراة وسجل 11 هدف، وتمكن من صناعة 6 أهداف آخرين.

