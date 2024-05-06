عاجل.. شكوك حول لحاق صخرة بايرن ميونخ بمواجهة ريال مدريد

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أحمد جودة - القاهرة - يواجه أحد اللاعبين البارزين في صفوف بايرن ميونخ خطر الغياب عن مباراة ريال مدريد المقررة يوم الأربعاء المقبل، ضمن إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

شكوك حول لحاق صخرة بايرن ميونخ بمواجهة ريال مدريد

ووفقًا لشبكة "توك سبورت" البريطانية، فإن هناك شكوكًا حول مشاركة الإنجليزي إيريك داير، مدافع بايرن ميونخ، في المباراة التي ستقام على ملعب سانتياجو برنابيو، بسبب إصابته في الرأس.

تعرض داير لنزيف نتيجة جرح في رأسه، خلال المباراة التي خسرها بايرن ميونخ أمام شتوتجارت في الدوري الألماني "البوندسليجا"، بنتيجة (3-1).

وكان النادي البافاري قد أعلن في بيان طبي، يوم الأحد، أن لاعبه رافائيل جيريرو خضع لفحوصات طبية بعد استبداله في الدقيقة 17 من مباراة شتوتجارت.

وذكر البيان أن بايرن ميونخ سيضطر إلى خسارة خدمات جيريرو في المباريات المقبلة، بعد تأكد معاناته من إصابة في الكاحل.

جدير بالذكر أن بايرن ميونخ تعادل مع ضيفه ريال مدريد، الثلاثاء الماضي، بنتيجة (2-2) على ملعب "أليانز أرينا"، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.