نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جولتان تشعلان المنافسة على لقب "البريميير ليج" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مع تبقي جولتين على ختام مباريات الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز، ما زال صراع الصدارة بين آرسنال ومانشستر سيتي يتصدر المشهد، بعد ابتعاد ليفربول الذي يتواجد ثالثًا بفارق 5 نقاط عن "الغانرز".

يتصدر آرسنال جدول الترتيب بـ83 نقطة، مع تبقي مباراتين له بالجولتين الـ37، و38، أمام كل من مانشستر يونايتد على ملعب أولد ترافورد في 12 مايو الجاري، ثم إيفرتون على ملعب الإمارات بالجولة الـ38 والأخيرة يوم 19 من الشهر نفسه.



ويحتاج "المدفعجية" للفوز في مباراتيه المقبلتين مع انتظار تعثر مانشستر سيتي في أي من مبارياته الثلاث المقبلة، من أجل التتويج باللقب.

وقال مدرب آرسنال ميكل أرتيتا في تصريحات صحفية: "لم تتبق سوى جولتين على الختام، أنا سعيد للغاية لما حققه الفريق خلال الفترة الماضية، نريد أن نحقق إنجازًا كبيرًا".

وأضاف: "نحن أقرب إلى ما كنا عليه سابقًا، ونأمل أن نتوج باللقب هذا الموسم".

وخاض آرسنال حتى الآن 36 مباراة فاز في 26، وتعادل في 5، وخسر في مثلها، وله 88 هدفًا، وعليه 28 هدفًا.

أما السيتي فتتبقى له 3 مباريات من بينها مؤجلة من الجولة 34، إذ يلتقي فولهام يوم 11 مايو على ملعب كرافين كوتاج، ثم توتنهام هوتسبير على ملعب توتنهام يوم 14 من الشهر نفسه "مؤجلة من الجولة 34"، يليها لقاء وست هام يوم 19 مايو أيضًا على ملعب الاتحاد بالجولة الـ38 والأخيرة.

ويملك مانشستر سيتي حظًا أكبر من آرسنال في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي بفضل مباراته المؤجلة أمام توتنهام، ففي حال فوز الفريقين بجميع مبارياتهم المتبقية ستكون الصدارة للسيتي بفارق نقطتين عن آرسنال.

وخاض السيتي حتى الآن 35 مباراة، فاز في 25، وتعادل في 7، وخسر في 3، وله 87 هدفًا، وعليه 33 هدفًا.

وقال مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا عقب فوز فريقه على وولفرهامبتون: "الفوز على وولفرهامبتون جعل الفريق يواصل الضغط على آرسنال المتصدر في الأسابيع الأخيرة من الدوري".

وشهدت الجولة الـ36 من المسابقة فوز آرسنال على بورنموث 3-0، وفوز مانشستر سيتي على وولفرهامبتون 5-1، فيما فاز ليفربول على توتنهام 4-2.

