تشكيل بايرن ميونخ المتوقع أمام ريال مدريد في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - استقر توماس توخيل المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ الألماني، على تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة القمة أمام ريال مدريد، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكانت مباراة الذهاب بين ريال مدريد وبايرن ميونخ على ملعب "أليانز آرينا" قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

موعد مباراة بايرن ميونخ وريال مدريد

يضرب ريال مدريد موعدًا نغاريًا مع ضيفه بايرن ميونخ، مساء، الأربعاء القادم الموافق 8 مايو على ملعب "سانتياجو برنابيو" معقل الفريق الملكي ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة وفلسطين ومكة والدوحة.

تشكيل بايرن ميونخ المتوقع أمام ريال مدريد

حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: ألفونسو ديفيز - إيريك داير - مين جاي كيم - كيميتش

خط الوسط: بافلوفيتش - غوريتسكا - موسيالا

خط الهجوم: ساني - هاري كين - توماس مولر "جنابري"