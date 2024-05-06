نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقف نجم برشلونة من العودة في الموسم القادم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية عن آخر تطورات ملف عودة إريك جارسيا مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، والمعار إلى صفوف جيرونا حتي نهاية الموسم الجاري.

موقف نجم برشلونة من العودة في الموسم القادم

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية "على برشلونة أن يُقرر موقفه من عودة إريك غارسيا في الموسم القادم".

وأضافت الصحيفة الإسبانية:"جارسيا يقدم مستويات رائعة مع جيرونا ومتعدد الاستخدامات وهو ما يبحث عنه برشلونة، حيث يستطيع اللعب كقلب دفاع وظهير أيمن".

واختتمت الصحيفة:"كل شيء سيُحدده نشاط النادي في عمليات بيع لاعبي قلب الدفاع".