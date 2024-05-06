فان دايك يثير الجدل حول مستقبله مع ليفربول

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أحمد جودة - القاهرة - أثار الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول، التكهنات بإجابته حول مستقبله مع الريدز بعد رحيل المدرب الألماني يورجن كلوب في نهاية الموسم الرياضي الجديد.

تحدث فان دايك، عن التغيير المرتقب في صفوف ليفربول بالفترة المقبلة، بعد رحيل كلوب وقدوم أرني سلوت بدلًا منه، خاصةً أن المدافع الهولندي يتبقى في عقده عام واحد مع النادي الإنجليزي.

فان دايك يلمح لاستمراره مع ليفربول

قال فان دايك في تصريحات إعلامية، اليوم الإثنين، أنه سيبقى مع ليفربول الموسم المقبل، وسيكون جزءًا من الفترة الانتقالية التي تلي رحيل المدرب يورجن كلوب.

وذكر فان دايك في تصريحاته: “سيكون هناك تغيير كبير في ليفربول هذا الصيف وسأكون جزء من ذلك”.

وحول تجديد عقده مع ليفربول، رد: “لا توجد أخبار حول ذلك، فالنادي مشغول حاليًا بمسأله تعيين المدرب القادم بعدها هذا هو تركيزي الآن”.

وواصل مدافع ليفربول: “ أحب هذا النادي ويمكنك رؤية ذلك، ليفربول جزء كبير من حياتي، وهذا كل ما أستطيع قوله”.